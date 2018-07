Agrotóxicos: 100 mil t de embalagens

O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) atingiu, entre março de 2002 e agosto de 2008, a marca de 100 mil toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos que foram recolhidas e levadas à destinação correta. Descartadas incorretamente, elas teriam o potencial de gerar um grande problema ambiental e de saúde pública, já que resíduos de seu conteúdo são altamente poluidores e tóxicos aos animais e aos seres humanos. Conforme o diretor-presidente do Inpev, João Cesar Rando, o Brasil é líder entre os países que possuem sistemas de destinação final de embalagens vazias de defensivos agrícolas. "Do volume comercializado em 2007 no País, foram destinados corretamente cerca de 80% do total", diz. Ampliação Para este ano, a intenção é aumentar esta porcentagem, ampliando o número de unidades de recebimento de embalagens vazias de 375 para 380 unidades, em todo o País. "No ano que vem pretendemos alcançar a marca de 400 unidades de recebimento de unidades vazias", diz Rando. Ainda para 2009, o Inpev reforçará, para o agricultor, a necessidade de ele também devolver as embalagens secundárias, ou seja, as caixas de papelão nas quais as unidades primárias (o recipiente com o químico) são acondicionadas. "Do total de embalagens de defensivos produzidos no País, 30% são secundárias e 70% primárias", explica Rando. "Entre as embalagens primárias, quase 100% já são devolvidas em alguns Estados, como Mato Grosso", continua. "Entre as secundárias, porém, apenas 45% do total tem sido devolvido, e a lei manda que o agricultor devolva ambas as embalagens", diz. "As caixas de papelão são úteis para o agricultor acondicionar as embalagens primárias, após a tríplice lavagem", explica. Ainda segundo Rando, atualmente, do total de embalagens que acondicionam agrotóxicos, 95% podem ser recicladas e 5% não têm condições de ser recicladas e devem ser incineradas pela indústria. "Há diversos produtos fabricados com as embalagens recicladas, como conduítes e outros materiais para construção civil", finaliza Rando. Informações: Inpev, www.inpev.org.br