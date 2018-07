Agrovia será evento anual A análise das tendências para o milho esteve no centro das discussões da Agrovia 2009, feira agropecuária realizada no fim de maio na Fazenda São Paulo, em Itapeva (SP). O evento atraiu cerca de 6 mil produtores, em três dias. Outras culturas, como trigo, soja e feijão, também foram abordadas. Em uma área de 145 mil metros quadrados, cerca de cem empresas demonstraram produtos e promoveram palestras técnicas. "Foi uma oportunidade para conhecer as melhores sementes e tecnologias de última geração", diz o administrador da fazenda, João Jacinto Dias de Almeida. A primeira edição da feira, que será anual, abriu espaço para pequenos agricultores e pecuaristas. "O objetivo, de oferecer um espaço para a diversificar da produção, geração de negócios e ter acesso às informações do setor foram atingidos", diz.