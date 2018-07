AgRural reduz previsão de safra de soja do Brasil para 66,7 mi t

Na estimativa de fevereiro, a AgRural havia previsto 68 milhões de toneladas para a safra do Brasil, segundo produtor global da oleaginosa.

"A estiagem enfrentada pelo Sul do país desde o final do ano passado já havia reduzido a safra brasileira... Agora em março, a continuidade da estiagem na região e a falta de chuva em algumas áreas do Nordeste do país levaram a mais um ajuste na estimativa de produção...", observou a consultoria.

Dessa forma, a produção do país será 11,5 menor em relação ao recorde de 75,3 milhões de toneladas da temporada passada.

Com queda no rendimento de vários Estados, a produtividade brasileira deve recuar das 45,7 sacas por hectare calculadas em fevereiro para 44,9 sacas, a menor desde a safra 2008/09, quando o país colheu média de 43,8 sacas, segundo a consultoria.

"A grande responsável pela quebra foi mesmo a região Sul, cuja produtividade tem redução anual estimada em 34 por cento", previu a agência.

Até a última sexta-feira, mais de 60 por cento da área havia sido colhida.

(Por Roberto Samora)