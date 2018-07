Agruras perseguem o Flu até na Sul-Americana

Por mais triste que pareça, a situação sempre pode piorar. Depois de levar uma sova daquelas em Porto Alegre (perdeu por 5 a 1 do Grêmio, no domingo à tarde), o Fluminense voltou à estrada para empreender uma viagem ainda mais longa, desta feita com destino a Piura, cidade situada a quase mil quilômetros de Lima, capital do Peru. Como se pouco fosse o desgaste da jornada por si só, ao chegar lá a delegação brasileira ainda se deparou com um panorama inusitado. Seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Alianza Atlético, pode ser impedido de jogar caso não quite a tempo uma dívida com o Instituto Peruano do Esporte (IPD). "Os dirigentes foram advertidos. Se não pagarem o que devem, o time simplesmente não jogará", declarou o presidente do órgão, Arturo Woodman.

A pendência do clube, no valor de 30 mil sóis (aproximadamente R$ 18 mil), diz respeito à verba de publicidade referente ao jogo contra o Deportivo Anzoátegui, da Venezuela. Essa partida, válida pela fase anterior do torneio continental, foi realizada na cidade peruana de Chiclayo.

Para Woodman, estão todos avisados. "Como pode ser que agora o Alianza não pague de novo, decidimos não lhe ceder o estádio", afirmou o dirigente. A princípio, a partida contra o Fluminense está marcada para ocorrer às 19h15 de hoje (horário de Brasília) na grama sintética do Estádio Miguel Grau, de Piura. "Não queremos que ninguém se surpreenda se acontecer de os torcedores serem impedidos de entrar no estádio antes do jogo", arrematou Woodman.

Encostada na parede, a direção do Alianza tratou de tranquilizar tanto os seus torcedores quanto a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), responsável por organizar a competição. "Estamos combinando a forma de pagamento e vamos liquidar a dívida", garantiu César Castro, um dos diretores do clube peruano. "A partida será realizada de qualquer maneira."

Com isso, o que se verá em campo será o duelo entre duas das piores equipes do futebol sul-americano da atualidade. Enquanto o Fluminense, vice-campeão da Taça Libertadores do ano passado, segura a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Alianza amarga a penúltima colocação na competição similar peruana. Mesmo assim a imprensa local recebeu a equipe carioca com entusiasmo.

Os peruanos são assim. Respeitam e rendem admiração a qualquer time brasileiro. Eis aí, finalmente, uma boa-nova para o Fluminense.

Ainda hoje, o Botafogo enfrenta o Emelec, do Equador, no Rio, enquanto o Internacional recebe a Universidad de Chile no Beira-Rio. Ontem, o Vitória-BA enfrentou o River Plate, do Uruguai, em Montevidéu, e perdeu por 4 a 1.