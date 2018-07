AGU obtém liminar contra bloqueio de vias federais de SP

As unidades da AGU sustentaram que a Constituição Federal estabelece o direito da livre associação e manifestação, mas que não seria justo e nem razoável permitir a utilização abusiva desses direitos, impedindo o direito de ir e vir dos demais motoristas que utilizam as rodovias. O pedido tem caráter liminar com o objetivo de evitar prejuízos de difícil reparação aos bens públicos.

A AGU informa que a Justiça Federal de São Paulo acolheu os argumentos apresentados e concedeu a liminar determinando a proibição de bloqueio de qualquer rodovia federal no Estado pelas entidades em um prazo de 15 dias. A decisão autorizou a intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) para garantir o cumprimento da liminar.