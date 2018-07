AGU protocola recurso contra Justiça do CE A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou hoje recurso contra a decisão da Justiça Federal do Ceará que determinou nesta semana o acesso às cópias da redação e aos espelhos de correção de todos os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O recurso pede uma liminar e foi apresentado junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª região, que tem sede em Pernambuco. A expectativa do próprio tribunal é de uma decisão na próxima semana. Ontem, o ministro da Educação, Fernando Haddad, chegou a falar em cancelamento da edição do Enem marcada para abril de 2012 caso a posição da justiça cearense seja mantida.