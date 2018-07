AGU reabre inscrições de concurso público A Advocacia-Geral da União reabriu as inscrições do concurso que oferece 111 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador federal de segunda categoria. O prazo termina na quarta-feira. A inscrição deve ser feita pelo site do Cesp. A taxa é de R$ 135. Para participar do concurso, o candidato precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e comprovar, no mínimo, dois anos de experiência forense. O salário é de R$ 14.549,53. As provas serão aplicas nos dias 27 e 28 de março.