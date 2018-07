Água acaba e racionamento é ampliado em Itu

De acordo com a empresa Águas de Itu, responsável pelo serviço, os mananciais que abastecem a cidade estão com menos de 10% do nível normal e um deles já secou. Ainda segundo a empresa, o racionamento adotado na última quarta-feira não resultou em redução no consumo, exigindo medidas mais drásticas nas áreas críticas. Toda água produzida no sistema de abastecimento público está sendo consumida e não é suficiente. De acordo com a empresa, não há previsão de bônus ou compensação nas contas de água, já que a tarifa leva em conta a quantidade de água realmente consumida pelo usuário.

Sem rodízio.

Em Sorocaba, bairros das regiões mais altas continuam sem água. No bairro do Éden, zona norte, a água chegou suja às torneiras. Moradores postaram fotos em que o líquido tem cor marrom. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que a cidade não enfrenta falta de água, mas problemas com a distribuição, por isso não foi adotado o racionamento. "Temos água bruta e água tratada suficientes. O nosso problema é justamente na distribuição, pois não estamos conseguindo acompanhar a velocidade do consumo", informou a assessoria do SAAE.

Segundo a nota, há água tratada em abundância, mas o sistema de bombas da principal estação de tratamento da cidade não dá conta de manter abastecidos os 25 centros de distribuição. Quando o nível desses reservatórios cai, as bombas desligam automaticamente e só são religadas quando a água volta a cobrir as bombas. Duas obras que poderão resolver o problema - a troca e ampliação no sistema de bombeamento e a construção de anéis de distribuição - só ficam prontas no final de março.