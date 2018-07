Água começa a invadir comunidade no norte do RJ A partir das 14 horas de hoje as águas do Rio Muriaé passaram a ocupar a entrada da comunidade de Três Vendas, em Campos de Goytacazes (RJ). As ruas mais baixas da localidade foram atingidas devido ao rompimento de um dique na BR-356, localizado a cerca e dois quilômetros do bairro.