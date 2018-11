Água de barragem corta BR-343 e isola litoral do PI A enxurrada causada pelo rompimento na quarta-feira da Barragem Algodões I, em Cocal da Estação, no Piauí, provocou uma erosão nas cabeceiras da ponte sobre o Rio Pirangi, na rodovia BR-343. A água deixou ontem um rasgo de cerca de 50 metros nos dois lados da ponte. O local está a 5 quilômetros da cidade de Buriti dos Lopes e a 30 quilômetros de Parnaíba, deixando isolada toda a região litorânea do Piauí. Segundo o governo do Estado, apesar de deixar cerca de 100 famílias da zona rural de Buriti dos Lopes isoladas, não houve registro de mortos.