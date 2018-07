Água de Coco traz cores da Turquia para a SPFW Água de Coco foi passear pela Turquia e trouxe para o verão 2013 cores, bordados, texturas, perfumes e muita sofisticação. Tudo isso previamente registrado pelo fotógrafo Edu Rezende. As imagens foram escolhidas pela estilista Liana Thomaz e, em seguida, estampadas com tecnologia digital em tecidos que deram forma a coloridos caftãs, saias, maiôs, tops e biquínis.