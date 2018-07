Água de lago foi e voltou, e lodo resiste ao tempo

BUROCRACIA - Problemas na documentação de empresas que participavam da licitação atrasaram a retirada de 750 toneladas de detritos

Para quem frequenta há poucos meses o Parque da Aclimação, na zona sul de São Paulo, é difícil acreditar que há exato um ano, os 70 milhões de litros de água do lago do parque se esvaíram em menos de uma hora. Já quem visita o local há anos se entristece ao lembrar que toda a sujeira encontrada no lago permanece lá. A remoção do lodo será feita pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e só deve começar em março.

O esvaziamento do lago ocorreu após o rompimento do vertedouro, sistema hidráulico que regula o nível da água. O lodo e vários peixes do fundo escaparam pelo sistema de drenagem do bairro e ocuparam ruas vizinhas. As 48 aves aquáticas que viviam no lago foram resgatadas e transferidas para o Parque do Ibirapuera. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA), elas estão "plenamente integradas" à fauna do Ibirapuera, e só retornarão após a remoção do lodo.

Ontem de manhã, uma ave mergulhava solitária no lago. "Vendo assim, é difícil pensar que ele tenha esvaziado totalmente", diz a publicitária Rose Chinoa, de 30 anos, frequentadora do parque há três meses.

Morador do bairro da Aclimação há quatro décadas, o instrutor de voo Paulo Ubiratan, de 44 anos, frequenta o parque três vezes por semana, mas passou um ano em outra cidade - justamente quando o lago ficou vazio. "Vi as imagens pela TV e fiquei muito chateado. Deu a impressão de que o parque estava abandonado", conta. "Sinto falta das aves, mas elas acabariam doentes na água suja."

ETAPAS DA LIMPEZA

Para o músico Guilherme Paladino, de 33 anos, é difícil esquecer o esvaziamento do lago. "Foi terrível. Tinha muito lixo, pneu, tudo o que você imaginar. Achei absurdo encherem o lago antes de limpar. Era uma oportunidade única e a Prefeitura não aproveitou", diz o músico, que frequenta o local desde bebê e o considera o "jardim de casa". Segundo a SVMA, "todo o lixo visível e passível de retirada" naquele momento, foi retirado "antes que ele fosse novamente enchido".

"Para fazer esse tipo de serviço, é necessário que o lago esteja cheio", justifica o gerente da Sabesp João Alberto Faveiro. O órgão ficou responsável pela batimetria - medição da profundidade - e remoção do lodo do fundo do lago.

A batimetria foi finalizada em julho de 2009 e a primeira licitação para remover o lodo, ocorrida em dezembro, não teve continuidade porque as empresas participantes tiveram problemas com documentação. Uma nova licitação foi realizada no dia 5 de fevereiro, e a empresa Esan Engenharia e Saneamento foi a vencedora.

Segundo Faveiro, o contrato com a Esan deve ser assinado até o início de março e a autorização para o serviço deve ser dada até o dia 15 do mesmo mês. O órgão prevê a retirada de 750 toneladas de lodo. O material vai passar por um processo de secagem e será enviado à Estação de Tratamento de Esgoto ABC em caminhões-tanque.

Há também um projeto de reforma do sistema de drenagem do bairro. O lago integra o sistema e funciona como piscinão para minimizar enchentes. O projeto, de competência da Secretaria Municipal de Obras, prevê a reforma do vertedouro, a construção de um vertedouro extra, um reservatório e uma nova galeria. A licitação foi lançada em maio de 2009, mas as reformas no lago ainda não começaram. Segundo a SVMA, "o projeto executivo do lago está sendo finalizado".