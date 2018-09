Água de região serrana de SP passará por análises Por suspeita de contaminação, as bicas d?água de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, municípios paulistas a cerca de 165 quilômetros a nordeste da capital, vão passar por análise. Moradores das três localidades e turistas tomam água dessas bicas com freqüência. A ocorrência de doenças como hepatite e verminose na população dos três municípios serranos e a desconfiança sobre a qualidade da água motivaram o Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira a realizar o estudo, iniciado no mês passado. A pesquisa está sendo realizada com recursos do Fehidro, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O trabalho começou com o cadastramento das fontes. Foram detectados 203 locais abastecidos por bicas, nascentes, fontes ou poços tubulares. Entre as bicas, 119 estão em Campos do Jordão, 63 em Santo Antonio do Pinhal e 21 em São Bento do Sapucaí. A população será ouvida a partir de segunda-feira. A consulta pretende apurar se os moradores consomem água de fontes alternativas, se conhecem os problemas que podem ser causados por esse hábito e se já tiveram doenças transmitidas pela água. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.