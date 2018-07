Água e conservação são temas de livro Até quinta-feira, 20 fotografias que fazem parte do livro Água - Conservação e Cultura, do fotógrafo e geólogo Adriano Gambarini e da jornalista Laís Duarte, estarão expostas em São Paulo. Hoje, a exposição está na Av. Paulista, em frente ao Masp. Dias 23 e 24, no Monumento aos Bandeirantes, em frente ao Parque do Ibirapuera. Grátis. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS