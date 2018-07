Uma situação que só tende a se agravar com as mudanças climáticas. A atividade que mais consome (e desperdiça) água no planeta é a agricultura, seguida pela indústria. Nas cidades, o problema piora ainda mais com a falta de saneamento básico e tratamento, que impossibilita o consumo das fontes de água mais acessíveis, gera doenças e agrava as condições de pobreza.