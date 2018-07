Água recebeu tratamento especial

Segundo Rodrigues, o principal investimento foi com o sistema de tratamento de água e efluentes. "Gastamos cerca de R$ 120 mil, incluindo esse sistema de tratamento, a sinalização das instalações, item que é muito importante no processo de certificação, reciclagem e destinação de embalagens", calcula. O processo de certificação da fazenda incluiu, ainda, treinamentos e capacitação de funcionários e colaboradores. "Fizemos uma integração, para explicar a todos os trabalhadores o que é a certificação socioambiental e quais são as vantagens. Compreendendo a lógica do processo, fica mais fácil aplicar os princípios no dia a dia da propriedade." / F.Y.