Água volta a correr pela cachoeira de Salto, em SP

Parte do aumento se deve à chegada das águas que escoaram de São Paulo após as chuvas que atingiram a capital no início da semana. A correnteza carregou também muita sujeira - o lixo voltou a ficar acumulado na barragem da Represa de Góes, próximo da cachoeira.

Moradores foram à margem do rio para apreciar a nova paisagem. Muitos se impressionaram com a cor barrenta das águas e com a quantidade de lixo, principalmente garrafas PET e sacos plásticos. Há dois meses, uma operação de limpeza recolheu mais de 18 toneladas de lixo. A coleta do material foi possível porque, com a seca, as águas tinham desaparecido.

Apesar da volta da chuva, a cidade continua com racionamento de água. De acordo com a prefeitura, o nível dos mananciais usados para abastecimento do município não se recuperou. A maioria dos bairros recebe água em dias alternados.