Águas subtropicais aceleram derretimento de gelo no Ártico Águas quentes que se desprenderam da Corrente do Golfo estão se infiltrando nos fiordes da Groenlândia e acelerando o derretimento do Ártico, segundo uma equipe do Instituto Oceanográfico Woods Hole, de Massachusetts, nos Estados Unidos Os cientistas dizem que se trata de um processo natural e que o predomínio das águas quentes e frias costuma se alternam. Mas afirmam que o rápido aumento das temperaturas dos oceanos subtropicais sugere um desequilíbrio que transcende a variação natural.