Águia aprende a voar junto a parapente

Sherkane, uma águia americana de 14 anos, nascida e criada em cativeiro, não sabia voar. Para ensiná-la, seu criador a levou para o topo do Mont Blanc, na França, e com um parapente acompanhou o primeiro vôo da águia, a 4,8 mil metros de altura. O criador levou um ano e meio para preparar o vôo, de 40 minutos, junto com um instrutor de parapente. A expectativa é de que esse seja o primeiro passo para que um dia seja possível reintroduzir aves de rapina criadas em cativeiro na natureza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.