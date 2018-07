Águia de Ouro aposta em arranjo de surdo A Águia de Ouro entra no Anhembi com alguns pingos de chuva e aposta no "arranjo de surdo de primeira de Mangueira" para conquistar os jurados no lugar da paradinha. A informação é do Mestre André, famoso diretor da Mocidade Independente de Padre Miguel, criador das paradinhas, efeito musical que surgiu nos anos 60. "Queremos repetir o mesmo sucesso do ano passado. Só que dessa vez não tem paradinha. Só alguns arranjos", disse ele, à imprensa, durante a concentração.