Águia de Ouro destaca os 120 anos da 'amizade' entre Brasil e Japão

Dividido em cinco setores, o enredo da Águia vai falar do Japão contemporâneo, que se preocupa com a saúde e pratica artes marciais; do Japão que cuida da alma, tem fé e medita; mas também das tradições e memórias japonesas e dos laços que unem os dois países pelo carnaval e futebol. O país asiático tem o maior carnaval fora do Brasil e o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão.

Uma das personalidades que vai desfilar pela escola é o ex-jogador Zico, que foi por muitos anos técnico de futebol no Japão e é reverenciado naquele país. Nomeado embaixador da Águia de Ouro, Zico estará no último carro alegórico. Entre as alegorias, a agremiação destaca uma escultura, de 12 metros de altura e decorada com papel de arroz, feita no Japão especialmente para o desfile.

Com cinco alegorias, 27 alas e 3.400 integrantes, a Águia de Ouro promete invadir a passarela do samba com as cores azul e branco. Os 250 ritmistas do mestre Juca terão o acompanhamento de um novo instrumento: o taikô ou tambor japonês. Cinthia Santos é a rainha de bateria e Natalia Inoue, a embaixatriz. A agremiação foi campeã do Grupo de Acesso em 1998 e 2009. Em 2014, a escola terminou em 3º lugar no Grupo Especial, com um enredo sobre Dorival Caymmi e ainda não possui nenhum título no grupo de elite.

Confira o samba-enredo da Águia de Ouro:

Superação

Renasceu das cinzas a nova nação

Hoje é modernidade

Guerreiros da criação

No corpo se guarda o tesouro, cuidar é preservar

Colher e semear os frutos da mãe natureza

E com leveza para sempre desfrutar

É o elo pra purificar

Rituais de fé a meditar

A mente e a alma equilibrar

Respeito à vida Religião

É paz no coração

Agradecer aos deuses

Louvar e sempre celebrar

Em forma de arte unindo o folclore

É cultura popular

E assim de gol em gol

Virou paixão, eternizou

Os laços dessa união

Festejar

E mostrar ao mundo inteiro

Mais um samba verdadeiro

No carnaval de Asakusa

Explode alegria num só coração

Eterna aliança Brasil e Japão

Voa Àguia vai buscar

O sonho de ser campeã