Águia de Ouro faz homenagem a Dorival Caymmi

A escola do bairro Pompeia, zona oeste da capital paulista, quer manter em 2014 o nível do desfile apresentado no ano passado, quando só não se sagrou campeã por conta de penalidade aplicada em razão do estouro do tempo de apresentação no sambódromo. Em 2013, a Águia de Ouro perdeu 1,1 ponto e mesmo assim terminou na terceira colocação, a 0,2 ponto da primeira e segunda colocadas, Mocidade Alegre e Rosas de Ouro, respectivamente.

A Águia de Ouro desfila com 3 mil integrantes. A rainha de bateria é Milena Nogueira, mulher do sambista Diogo Nogueira. Com 38 anos de história, a escola já foi duas vezes campeã do carnaval paulistano, em 1998 e em 2009.

Confira o samba-enredo da Águia de Ouro:

Odoyá, a benção Yemanjá

a jangada vai sair pro mar

e navegar nesse oceano de amor

lindo pôr do sol, cenário de magia

brilha o horizonte na velha Bahia

tem Batucajé, no Abaeté, mistérios no ar

oh luar clareia, é lua cheia, deixa clarear

das lágrimas da índia

uma lagoa se formou, na praia de Itapuã

Na lavagem do Bomfim, bate o tambor

na saia da baiana tem axé

tem mironga no congá

Ora Yeyeo, mãe menininha do Gantois

e sobre as ondas do mar, no velho ita partiu

sua viola a tocar, a dor que o negro sentiu

poeta, cancioneiro, apaixonado pelo Rio de Janeiro

nos seus balangandãs mostrou o que é que a baiana tem

inspiração, estrela do mar

eterna paixão, guardou seu lugar

desceu o morro da Mangueira

de verde e rosa, só no surdo de primeira

É pura emoção, Caymmi do meu coração

lá vem Pompeia, é Águia de Ouro

supercampeã do povo