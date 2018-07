Águia de Ouro se inspira no sambista João Nogueira Inspirados no sambista carioca João Nogueira, a Águia de Ouro apresenta o enredo "Minha missão. O canto do Povo. João Nogueira", que tem entre os autores o filho do cantor e também sambista Diogo Nogueira. Décima segunda colocada no carnaval de 2012, a agremiação que tem origem no bairro da Pompeia, na zona oeste da capital paulista, espera contagiar o sambódromo do Anhembi homenageando o artista e sua vasta produção musical que sempre defendeu as raízes brasileiras na música popular.