Águia de Ouro supera desempenho de 2013, diz presidente A Águia de Ouro conseguiu alcançar sua meta de fazer um carnaval melhor do que o do ano passado, na opinião do presidente da escola, Sidnei Carriuolo Antônio. "Conseguimos fazer um carnaval tecnicamente melhor. Fizemos a nossa parte. Isso é importante. Esperamos um julgamento legal e que haja reconhecimento", disse, a jornalistas, após encerramento do desfile.