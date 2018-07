Águia, símbolo da Portela, vai no carro abre-alas A águia que simboliza o "orgulho" e a "dignidade" da Portela está no carro abre-alas, O Feitiço de Áquila. Mas, desta vez, vem dourada, representando a luz do sol e do amor. Na ala das baianas Água Sagrada de Ganges, as 120 baianas desfilam ao lado de pajens rodando sombrinhas enfeitadas. Uma inovação da escola, ao inserir um outro personagem em meio ao tradicional giro das baianas. Outra novidade é um tom rosa na roupa das baianas portelenses, que sempre usaram apenas azul.