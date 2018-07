Ahmadinejad diz ter informado AIEA sobre usina

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou ontem que a nova usina que seu país está construindo segue as normas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e acrescentou que não há nada secreto na instalação.

"O que estamos fazendo é totalmente legal. Informamos a AIEA, a agência vai verificar o local e produzir um relatório. Não há nada secreto", afirmou Ahmadinejad.

O iraniano disse que seu governo seguiu a legislação ao informar o escritório local da AIEA sobre a usina de enriquecimento de urânio na segunda-feira, ou seja, mais de seis meses antes de ela começar a operar. Segundo Teerã, a instalação precisa de no mínimo 18 meses para ser concluída.

As declarações de Ahmadinejad foram uma resposta às acusações feitas, horas antes, por EUA, Grã-Bretanha e França de que o Irã estaria construindo uma usina nuclear secreta e não teria informado a AIEA. A denúncia vem à tona uma semana antes do encontro sobre o programa nuclear iraniano, quinta-feira, em Genebra.

"As atividades do Irã respeitam o uso pacífico da tecnologia nuclear e estão totalmente de acordo com as regras da AIEA", afirmou Ahmadinejad. "Essa é uma instalação comum, que está em seu estágio inicial."

O iraniano disse ainda que o presidente Barack Obama se arrependerá de ter feito essa acusação "mentirosa".

"Tenho certeza de que ele se sentirá mal por isso. Eles provavelmente já se arrependeram e vão se arrepender ainda mais", afirmou Ahmadinejad, acrescentando que a acusação é só mais uma na lista de assuntos sobre os quais os EUA devem desculpas ao povo iraniano.

Durante uma entrevista, Ahmadinejad esquivou-se de uma pergunta sobre se o Irã tem urânio enriquecido suficiente para desenvolver uma arma nuclear. Mas ele disse que "armas nucleares são contra a humanidade".

VENEZUELA

O governo venezuelano anunciou ontem que o Irã o ajudará a analisar o que poderiam ser consideráveis reservas de urânio no sudeste e oeste da Venezuela. O presidente Hugo Chávez diz que seu país - exportador de petróleo - quer desenvolver energia nuclear para fins pacíficos.