Ahmadinejad e a liberdade de expressão Hoje pró-reitor de Columbia, John Coatsworth participou do episódio mais polêmico da gestão do reitor Lee Bollinger: a palestra do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, feita a convite da universidade, em 2007. "Houve aspectos que poderíamos ter manejado melhor, mas o saldo foi excelente", disse. "Como afirmou o reitor na ocasião, liberdade de expressão não é só o direito de um indivíduo dizer o que pensa. É o direito que temos de ouvir alguém, mesmo aqueles de quem discordamos."