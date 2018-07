Ahold vende participação em rede nórdica por US$3,1 bi

As ações da Ahold chegaram a subir 6 por cento nesta segunda-feira, para o maior patamar em 10 anos, com investidores saudando o valor do negócio acima do esperado e com a indicação de que o dinheiro pode ser direcionado aos acionistas e usado para acelerar a expansão em mercados como a Bélgica.

A Ahold --dona da rede de supermercados líder na Holanda Albert Heijn, mas que tem cerca de 60 por cento de suas vendas nos Estados Unidos-- disse que está vendendo sua fatia de 60 por cento na rede de lojas nórdica ICA para a Hakon Invest por 20 bilhões de coroas suecas (3,1 bilhões de dólares).

Embora tenha a maioria do capital total da ICA, a Ahold tinha apenas 50 por cento das ações com direito a voto e dividia o controle com a Hakon, uma situação que o grupo holandês dizia não ser a ideal.