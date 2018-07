Ai, minha Santa Clara! Sabe Deus que pauzinhos o prefeito Gilberto Kassab anda mexendo para não chover em São Paulo no domingo, pelo menos não durante a etapa de abertura da Fórmula Indy na região do Anhembi. No Rio, como todo mundo sabe, esse tipo de providência esotérica é encomendada em caráter oficial à Fundação Cacique Cobra Coral, mantenedora do espírito que dá nome à entidade e já encarnou, entre outros, em Galileu Galilei e Abraham Lincoln.