AIEA busca coibir armas nucleares e difundir uso civil Criada como organização independente em 1957, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com sede em Viena, tem uma função dupla: de um lado, coibir a proliferação de tecnologia nuclear para fins militares; de outro, promover o conhecimento atômico para fins civis, como produção de eletricidade e tratamento oncológico. Embora tenha estatuto próprio, a AIEA está sob o guarda-chuva das Nações Unidas. Ela responde tanto ao Conselho de Segurança - instância suprema que lida com questões de paz e guerra, formada por cinco potências permanentes e dez países rotativos -, quanto à Assembleia-Geral, órgão no qual estão representados os 192 países-membros da ONU.