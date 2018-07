AIG vende unidade à MetLife por US$ 15,5 bi

ASSOCIATED PRESS, CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE, O Estadao de S.Paulo

A American International Group (AIG) anunciou ontem a venda da divisão American Life Insurance Co. por US$ 15,5 bilhões para a MetLife. O acordo, a segunda mais importante venda de ativos da AIG nas duas últimas semanas, vai proporcionar mais recursos para pagar a dívida de bilhões de dólares com o governo dos EUA.

A aquisição confere à MetLife uma presença muito maior no Japão e nos mercados de grande crescimento da Europa, Oriente Médio e América Latina. A American Life Insurance, também conhecida como Alico, opera em mais de 50 países. Atualmente, a MetLife oferece serviços em 17 países.

A MetLife pagará US$ 6,8 bilhões em dinheiro pela Alico. O restante será pago em ações. A AIG ficará inicialmente com uma participação de 8% na MetLife, que chegará a 14% no início de 2011, depois que parte das ações preferenciais da MetLife se converter em ações ordinárias. A participação da AIG poderá chegar a 20%, quando a seguradora receber US$ 3 bilhões em pacotes de ações da companhia.

A operação permitirá que a AIG comece a pagar em breve o que deve aos contribuintes americanos. Em 31 de dezembro, o grupo devia ao Tesouro e ao Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Nova York, cerca de US$ 130 bilhões. O pacote de salvamento da AIG foi de US$ 182,5 bilhões.

No dia 1º de março, a AIG concluiu a venda da seguradora do setor vida na Ásia, AIA Group, para a Prudential PLC da Grã-Bretanha por US$ 35,5 bilhões. As duas unidades, que oferecem produtos semelhantes, não operam nos mesmo mercados da Ásia.

"Raramente encontramos um negócio com uma estrutura estratégica tão forte", disse Robert Henrikson, CEO da MetLife. Segundo Henrikson, a MetLife está no mercado há cinco anos à procura de aquisições no âmbito nacional e no exterior. Ele começou os contatos com a finalidade de um possível acordo da Alico com a AIG em dezembro de 2008, três meses depois que o governo concedeu a ajuda, acrescentou.

A AIG e a MetLife estão sediadas em Nova York. Robert H. Benmosche, ex-diretor da MetLife, tornou-se CEO da AIG em agosto. Ele não participou das discussões sobre o acordo, disse Henrikson. Todas as conversações foram orientadas por um comitê especial da AIG.

Embora o acordo com a Alico seja bom para a MetLife, não deixa de apresentar certo risco, afirmou o analista sênior do Aite Group, Clark Troy. "O Japão é uma sociedade em que o número de idosos está crescendo e a MetLife poderá enfrentar dificuldades para aumentar o faturamento", afirmou Troy. "Entretanto, a MetLife dispõe dos meios e da experiência para fazer o acordo funcionar, porque trabalhará com uma de suas franquias mais fortes". A MetLife tem atualmente no Japão uma divisão com anuidades variáveis.

Os negócios internacionais da MetLife cresceram significativamente em 2005, quando a companhia adquiriu a maior parte das divisões internacionais de seguro do Citigroup, acrescentando à sua carteira o Japão, Austrália e Reino Unido. Antes disso, a MetLife já operava na Coreia do Sul, Chile e México, onde é a maior seguradora do setor vida. TRADUÇÃO DE ANNA MARIA CAPOVILLA