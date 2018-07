Ainda a crise mundial

Na verdade, como outros países estão sofrendo igual, estamos vivendo o primeiro teste para valer do euro ou, mais precisamente, do grande projeto político de união da Europa.

Como se sabe, quando da entrada dos países mais fracos na zona do euro (Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia) houve uma grande injeção de dinheiro a fundo perdido, para realizar transformações estruturais que elevassem a produtividade e a renda para pelo menos 75% da média da zona da nova moeda. Exceto a Espanha, que de fato se transformou numa economia desenvolvida, os resultados não foram os esperados; houve muito desperdício, apostas perdedoras e elevação do consumo das famílias e dos governos sem que incrementos de produtividade e de competitividade suportassem tal situação. Quando veio a crise, medidas de defesa levaram a um estouro na situação fiscal. Não tendo o mecanismo de ajuste da taxa de câmbio entre países da Europa, tudo tem de ser feito através da contração de gastos, públicos e privados, com resultante queda do salário real, recessão prolongada e grande desgaste político.

O script aqui é bastante conhecido: na ausência de alguém que simplesmente refinancie a posição grega dada a sua perda de credibilidade, o primeiro movimento é a montagem de um programa duro de ajuste que qualifique o país a ganhar algum espaço de respiro. Antes disso, não há chance da ajuda de ninguém. Se este primeiro passo for minimamente bem sucedido, parece-me certo que as autoridades europeias ajudarão o país, dada a enorme relevância do projeto do euro para todos os envolvidos e os riscos dos efeitos em cascata sobre outros países e o sistema bancário da região. É neste sentido que continuo acreditando que não haverá default soberano, embora a incerteza deva permanecer por longo tempo e o primeiro passo tenha de ser feito pelos gregos. Afinal, ninguém enrola todos por todo tempo e é por isto que os economistas dão tanta importância à construção de reputação.

As instituições europeias terão de enfrentar um tremendo estresse entre seus membros e, nos próximos anos, estarão todos muito mais voltados para dentro. Uma indesejável consequência é que a redução do protecionismo agrícola vai ficar mais distante.

Mesmo no melhor cenário, o projeto de tornar o euro uma moeda reserva de primeira linha sofreu um impacto forte, que se expressa na sua desvalorização frente ao dólar. Para os países que tentavam diversificar suas reservas externas o gosto é amargo. Entretanto, a desvalorização do euro ajudará na recuperação da região, ao melhorar sua posição competitiva. Esta ajuda será maior para os países de alta produtividade, especialmente a máquina exportadora alemã. Também se beneficiarão países com mercado interno relevante, como é o caso da Polônia, um dos poucos países que cresce na Europa.

O que mais chama minha atenção na saída da crise atual é que, além da digestão da farra do crédito e do excesso de gastos, em muitos lugares fragilidades mais estruturais emergem com toda a força, tornando mais penosa a recuperação de diversos países. Afora problemas políticos, chamo a atenção para três questões bem gerais: envelhecimento e queda da população, sem uma solução consentida a propósito da migração; perda de dinamismo tecnológico; e envelhecimento de atividades-chave em muitas regiões do globo.

Na coluna anterior mencionamos a estagnação, que vai virando secular, do Japão. O bom desempenho do PIB no último trimestre do ano passado não altera em nada a trajetória do país, para mim mais ilustrada pelos problemas enfrentados pela Toyota, no exato momento em que parecia se consolidar sua liderança mundial.

Na região europeia a questão demográfica também é muito séria, e a maioria dos países já está na fase de redução absoluta da população, em especial a Alemanha, a Itália e a Polônia; também são dignos de nota os casos da Ucrânia e da Rússia. Além das tradicionais questões fiscais associadas à previdência social, economias nesta situação têm dificuldades em manter dinamismo, empreendedorismo e competitividade sem a mão de obra migrante, o que é, entretanto, cada vez mais difícil do ponto de vista político. Basta considerar o que está acontecendo na Itália quanto ao tratamento dos migrantes, com o suporte do próprio governo. Ademais, a Itália mantém uma dívida pública superior a 100% do PIB (embora a situação fiscal tenha melhorado marginalmente) e seu sistema industrial fortemente baseado em empresas médias tem perdido posição frente à China e outros produtores de baixo custo. Na Espanha, embora a dívida seja relativamente menor, o problema é que inexiste candidato a tomar o lugar desempenhado pela construção civil. Esta, no auge, representou algo como 13% do PIB, participação elevadíssima quando comparada aos 6,5% do auge da construção nos Estados Unidos. Finalmente, na Europa setores como siderurgia e petroquímica terão de encolher ainda mais, dada a competição de países de baixo custo. Lembro aqui que o único país desenvolvido que apresenta ainda uma boa dinâmica populacional são os Estados Unidos, onde, apesar de todas as fricções, o volume de migrantes é elevado e, como é o caso da população hispânica, sua absorção no mundo político é muito mais avançada.

Em muitas outras regiões ocorre o mesmo fenômeno. Consideremos por exemplo o caso do México. Ali, além dos efeitos recessivos importados dos Estados Unidos, varias áreas vêm piorando sistematicamente: em primeiro lugar o envelhecimento dos campos de petróleo, especialmente Cantarell, está reduzindo rapidamente a produção de óleo, sem que os mexicanos tenham desenvolvido tecnologia de pesquisa em águas profundas, que permitiria a recomposição das reservas. A redução secular da produção de petróleo também significa uma queda muito importante na receita fiscal do Estado. Em segundo lugar, a migração para os Estados Unidos, tradicional mecanismo de ajuste da economia local, vem sendo amplamente dificultada mesmo antes da crise financeira internacional. Por outro lado, a agricultura mexicana segue incapaz de uma produção decente de alimentos. Finalmente a enorme expansão dos cartéis de drogas vai corrompendo e destruindo o aparelho do Estado, ao mesmo tempo em que pressiona as atividades legais. No México, a possibilidade de retomada do crescimento sustentável tem desafios enormes.

Na América Latina, Venezuela e Argentina também representam um formidável rol de problemas estruturais, todos levando ao comprometimento do crescimento de longo prazo. Destes casos falarei no futuro, a propósito do Brasil e o Mercosul.

