Ainda é grave estado de mulher baleada em ônibus no RJ

Ela levou um tiro no tórax, sofreu fratura de costela e clavícula e contusão pulmonar. Passou por cirurgia na própria terça-feira e seu estado de saúde ainda é considerado grave, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Lisa continua em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Além dela, outros dois passageiros do ônibus que também foram baleados continuam internados São eles A.P.C, de 56 anos, que levou um tiro no pescoço, mas passa bem, e F.G.S, de 30 anos, que recebeu um tiro na coxa esquerda e está em observação.