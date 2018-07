Ainda está longe...

A compreensão mútua entre os humanos não nasce de um dia para outro, são necessários muitos testes, feitos adversidades, para que surja a confiança e o respeito. Não é casual que na Antiguidade se exigisse um longo tempo de reclusão antes de os neófitos ingressarem nas escolas esotéricas. Pitágoras, por exemplo, pedia aos discípulos que ficassem em silêncio durante cinco anos antes de fazer qualquer tipo de pergunta. A incapacidade de permanecer em silêncio, a recusa de aceitar de forma respeitosa as opiniões diferentes e as diversas ameaças inteligentes que se fazem para prevenir as pessoas de se lançarem à aventura do conhecimento, tudo isso denuncia quanto nossa humanidade está longe ainda de construir uma civilização justa e verdadeira.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada precisa ser árduo e difícil, mas as coisas se dão

assim nos relacionamentos, porque todo mundo quer estar com a razão e ninguém quer ceder. Assim não há como as coisas não serem

árduas e difíceis.

TOURO 21-4 a 20-5

O fim nada mais é do que um novo começo, enquanto você respirar entre o céu e a Terra tudo continuará em andamento, o céu continuará tentando se expressar com plenitude através de sua presença. O restante será mutação.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você não precisa explicar tudo que pretende fazer, mesmo porque grande parte seria inexplicável ainda, é fruto da vontade apenas. Seria melhor ter como objetivo explicar-se através dos fatos e não das palavras.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Descanso e conforto não devem ser objetivos principais, mas efeitos colaterais da incessante luta pelo progresso. Descanse sempre o mínimo indispensável e não gaste muito em conforto, que gera lassidão e preguiça.

LEÃO 22-7 a 22-8

A esta altura dos acontecimentos, você já devia ter mudado a atitude, promovendo concórdia e respeito mútuo. Se isso não ocorreu, há grandes chances de você perder o bonde da história. Ainda dá tempo, é possível fazê-lo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

É tentador fazer uso de estratagemas e segredos para desqualificar os adversários da atualidade, mas isso não faria melhorar seu desempenho e valor. Pelo contrário, o uso dessas armas seria decepcionante.

LIBRA 23-9 a 22-10

Ajuda será sempre bem-vinda, desde que oferecida por pessoas que não a estendam para aproveitar-se de um momento frágil. Para evitar essa eventualidade, seria melhor que você continuasse tentando com suas próprias forças.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Permita-se o descanso que um sorriso casual oferece, ainda que fique por isso mesmo. Vale a pena aproveitar a eventualidade de uma injeção de ânimo, melhor isso do que insistir em aprofundar-se na encrenca.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Só se pode convencer quem quiser mudar de opinião, o restante é conversa fiada. É interessante que haja opiniões diversas, porque é do mosaico de diferenças que germina a perspectiva de harmonia tão sonhada.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Desde que você deposite confiança no ideal que persegue, ainda que não conquiste a vitória, nada será uma derrota tampouco, porque se

levantará novamente e continuará no caminho até o último suspiro.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Promover a desconfiança em nome da prudência é tudo que de perverso se pode fazer entre as pessoas. Acontece que sem confiança não há nem como iniciar um bom relacionamento, quanto menos em plena desconfiança.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sua única proteção consiste em permanecer com a alma firmemente agarrada aos ideais. Torne irrelevantes as limitações materiais ou as desavenças, mire constantemente na direção dos mais elevados ideais.