Ainda há ingressos à venda para carnaval no Rio A 48 horas do início do desfile das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, ainda há 3.169 convites à venda para as arquibancadas da Sapucaí, com valores que variam de R$ 300 a R$ 550. Segundo a Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa), é a primeira vez que isso acontece desde 2005. Quando foram colocados à venda, em 10 de janeiro, todos os ingressos de arquibancadas e cadeiras se esgotaram em 29 minutos. Mas nessa etapa se faz apenas uma reserva, que só se confirma mediante o pagamento, a ser efetuado dias depois. Os ingressos não pagos no prazo voltam à venda, como ocorreu com esses mais de 3.000 convites.