Ainda há muito espaço para crescer lá fora

Segundo a pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP) e coordenadora do projeto HortiFruti Brasil, Margarete Boteon, "o Brasil já cresceu bastante no segmento, mas deve continuar aproveitando as oportunidades, exportando sobretudo quando os países de destino estiverem na entressafra das frutas", diz. Para ela, a grande oportunidade está nas mãos dos produtores que trabalham com nichos de alto valor agregado. "Frutas que os europeus conhecem pouco, como a goiaba branca, tendem a ganhar espaço." Entretanto, ela salienta que o mercado interno deve continuar sendo o mais importante para os fruticultores.

Margarete diz ainda que o investimento dos produtores em qualidade para exportar acaba beneficiando o mercado doméstico. "Esse aprendizado puxa para cima a qualidade da frutas consumidas também no mercado interno. Várias variedades que eram produzidas somente para exportação hoje são consumidas internamente."