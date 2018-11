Ainda muita conversa sobre o Consecitrus

De um lado, produtores de laranja desconfiados e escaldados por anos de falta de diálogo e transparência por parte da indústria do suco. De outro, a indústria com tom conciliador e tentando estimular os citricultores a sentar na mesa de negociações para debater não só preços da caixa de laranja, mas os rumos da cadeia citrícola brasileira, a maior do mundo.

E, no meio disso, um secretário de Agricultura atuando como mediador, tentando eliminar desconfianças e entabular por fim um diálogo produtivo, que resulte, finalmente, na criação do Consecitrus - um conselho que reuniria toda a cadeia produtiva para definir sobretudo remuneração justa para todos os produtores, sem distinção do tamanho de seus pomares. A formação do Consecitrus fecharia com chave de ouro a gestão do secretário, prestes a deixar o cargo por causa da mudança de governo, no início do ano que vem.

Vídeo

Íntegra das entrevistas

Entrevistas. Este foi o clima da série de entrevistas que vão ao ar hoje, na TV Estadão, promovidas pelo Agrícola para debater o Consecitrus. Participaram das entrevistas o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, João Sampaio; o diretor do Departamento de Citricultura da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Gastão Crocco; o presidente da Citrus-BR (entidade que reúne as quatro indústrias do suco de laranja), Christian Lohbauer; o presidente da Associtrus (entidade que reúne os citricultores), Flávio Viegas; o diretor-corporativo da Cutrale (a maior empresa de suco de laranja do mundo), Carlos Viacava, e o presidente do Sindicato Rural de Bebedouro (uma das principais regiões citrícolas do Estado), José Osvaldo Junqueira Franco.

Um protocolo de intenções chegou a ser assinado no dia 25 de outubro, em São Paulo (SP), por todas as partes. Mas as entrevistas revelaram que o que não há ainda é consenso. "Nem deveria haver o Consecitrus", diz o produtor Junqueira Franco. "Se houvesse disposição da indústria para negociar, faria isso sem Consecitrus. A questão é que, agora que a caixa de laranja está com preço bom e deve permanecer assim, a indústria vem com essa história de Consecitrus, para estabelecer um teto para o produtor."

Lohbauer rebate: "Não existe essa história de teto, e muito menos a proposta da indústria sobre o Consecitrus. Nossa proposta é sentarmos à mesa para, juntos, formalizarmos o que será o Consecitrus."

Sem Consecitrus

JOSÉ O. J. FRANCO

CITRICULTOR

"Se houvesse disposição da indústria para negociar, faria isso sem Consecitrus. A questão é que, como o preço da laranja está bom, eles vêm com essa de estabelecer um teto para o produtor"

Sem teto

CHRISTIAN LOHBAUER

PRESIDENTE DA CITRUSBR

"Não existe essa história de teto nem a proposta da indústria sobre o Consecitrus. Nossa proposta é, juntos, formalizar o que será o Consecitrus"