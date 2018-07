Ainda na UTI, Alencar recebe visita de Lula nesta terça O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, onde respira com ajuda de aparelhos. Ele passou por cirurgia para retirada de tumores no abdome no domingo e nesta terça-feira recebe a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo boletim do hospital divulgado nesta manhã, Alencar, de 77 anos, "está estável, respira por aparelhos e mantém todos os sinais vitais normais, inclusive com bom funcionamento do rim". A cirurgia, considerada de "alta complexidade", durou 17 horas. O vice-presidente luta contra o câncer desde 1997 e já passou por inúmeras cirurgias. De acordo com o hospital, foi feita a retirada de uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e de dois terços do ureter (canal que leva a urina do rim à bexiga) --comprometidos pelo tumor. O ureter foi substituído por uma parte do intestino delgado. Mineiro de Itamuri, município de Muriaé, Alencar é industrial do setor têxtil, fundador da Coteminas. (Reportagem de Carmen Munari)