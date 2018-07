'Ainda o amo', diz Mari Alexandre sobre Fábio Jr. A atriz Mari Alexandre chegou ao camarote da Brahma, dentro do sambódromo do Anhembi, e, na chegada, disse que torce pela Dragões da Real, a escola que acaba de iniciar seu desfile. Ela também comentou a relação com o ex, o cantor Fábio Jr. "Ele é pai do meu filho, então ainda o amo. Mas estou solteira. Já tive fase de querer namorar, agora estou tranquila", garantiu.