Ainda que tardia

O clube está ciente disso, tanto é que tratou de investir alto para montar a equipe. A história já começou com a vinda de Ronaldo no final de 2008, quando o Corinthians superou o trauma da Série B e em 2009 ganhou o Paulista e principalmente a Copa do Brasil, que já lhe garantiu o lugar na Libertadores ? e ainda permitiu que vendesse jogadores como André Santos, Douglas e Christian, comprometendo o desempenho no Brasileirão. Agora tentou suprir essas faltas com Roberto Carlos, Danilo, Tcheco, Iarley e Ralf. Se não quisesse muito a Libertadores, não teria ido atrás dessa experiência.

Mas como chega ao primeiro jogo, contra o Racing do Uruguai, hoje no Pacaembu? Há certa dose de desconfiança na torcida. O time que se imagina titular ainda não jogou junto. Ronaldo deve estar sem ritmo, depois de mais uma lesão, ainda que ritmo e entrosamento não costumem ser um problema muito grande para ele fazer diferença. Faltam substitutos para ele, embora Souza tenha marcado dois gols há alguns dias. E há um número acima do desejável de jogadores que ainda não estão jogando o que sabem.

Edu não parece mais ser o volante clássico, com marcação limpa e bom apoio, de chute eficiente, que foi no passado. Iarley é conhecido por apenas alguns momentos especiais em que foi decisivo, mas na maior parte do tempo em campo é "muita energia e pouca luz". Tcheco melhorou em relação às primeiras partidas, mas não há como negar que é lento, sem o mesmo "timing" para o passe que Douglas tinha, a não ser em bola parada. Danilo trabalha bem em seu setor, mas teve lesão e ainda não mostrou se continua o mesmo. Marcelo Mattos e Morais também não deram muita segurança e não existe reserva para a lateral-esquerda. Falta, em suma, homogeneidade ao elenco.

Mesmo assim, é obviamente um time forte. Apenas Adriano pode se comparar com Ronaldo em termos de artilharia, mas não na técnica e na percepção dos momentos certos para desequilibrar. Roberto Carlos sobe menos que antes e seus chutes têm sido menos certeiros, mas é sem dúvida um jogador forte, hábil e vivido. Alessandro e Elias são maquininhas, Ralf parece ser um primeiro volante combativo e a zaga Chicão & William se complementa, um melhor nos pés e o outro no jogo aéreo. Jorge Henrique tem sido o mais regular do time, ajudando na marcação, armação e finalização; erra pouco e faz lances de muita categoria. Danilo pela esquerda e Tcheco pela direita garantem boa qualidade média nos passes, lançamentos e cobranças de bola parada.

Outros auspícios são a falta de grandes concorrentes argentinos e o fato de que os outros quatro brasileiros também têm problemas ? ou semelhantes (Flamengo e Internacional não têm muitos reservas à altura) ou distintos (São Paulo e Cruzeiro não têm craques como Ronaldo e Adriano). Mas que o clube não se iluda com o "bando de loucos" que tanto o apoia, mas que também tem surtos de revolta como aquele contra o time de Tevez, Nilmar e companhia na Libertadores de 2005. Equilibrar vontade vencedora e controle emocional será a chave. O torneio não tem um segredo, a não ser esse que é o mais antigo do futebol.