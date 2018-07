Ainda uma velha conhecida

Nesses casos, prevalece a lógica. As cinco melhores equipes do ano classificaram seus dois carros entre os dez primeiros: Mercedes (1º e 2º), Force India (3º e 5º), Red Bull (4º e 6º), Williams (7º e 8º) e Ferrari (9º e 10º).

Mesmo já não fazendo parte da pré-temporada este ano, para que a F-1 fosse testada no calor do Bahrein, a pista de Barcelona continua sendo uma velha conhecida dos engenheiros. É claro que pesa o fato de os carros terem mudado muito, mas, ainda assim, os engenheiros conhecem os caminhos a serem buscados. Portanto, a história se repete: domínio dos dois carros da Mercedes, seguidos da Red Bull (só com Ricciardo, porque Vettel não treinou), dois da Ferrari e dois da McLaren. Como as equipes tiveram agora quase três semanas inteiras para trabalhar em novidades no assoalho, carenagem e asas, já era esperada a evolução de uma equipe competente como a McLaren, que passa a fazer parte desse grupo dominante.

A Ferrari também cresce e tem Alonso correndo em casa, mas o salto maior é mesmo o da Red Bull, que já vinha evoluindo, e agora tem o carro considerado por muita gente no paddock como o mais equilibrado da F-1. Quando o motor Renault alcançar o nível que o Mercedes apresentou já no início da temporada, a equipe vai brigar por vitórias. Por isso Hamilton tem insistindo tanto na necessidade de aproveitar ao máximo essa fase tão boa da Mercedes.

A Williams, mesmo com o oitavo tempo de Massa, não andou forte porque preferiu fazer simulação de corrida, inclusive com Bottas dando 21 voltas com o pneu mais macio dos dois tipos usados nesta pista. Isso dificulta uma avaliação do carro com as modificações levadas para Barcelona. A diferença entre o pneu duro e o médio é um pouco superior a um segundo. Mas a dificuldade de ultrapassagem é tal que Lewis Hamilton, de pneu médio, fez a pista toda atrás de Massa, com pneu duro e tanque cheio, só conseguindo passar na reta. Em ritmo de corrida, a Mercedes sobra. E, se der a lógica, Hamilton pode, finalmente, tirar a liderança de Rosberg.

Atração extra do fim de semana: Vettel ganhou chassi novo, mas o carro quebrou e, agora, ele terá apenas uma hora de treino livre hoje para aprontar tudo e entrar na classificação lutando para ficar bem no grid.

O GP da Espanha faz parte do Mundial desde 1951, o segundo ano do campeonato. Mas está ainda na 44ª edição por ter ficado fora do calendário em 52, 53, de 55 a 67, em 80 e de 82 a 85. Foi disputado em quatro circuitos diferentes (Pedralbes, Jarama. Montjuich e Jerez) antes da inauguração do chamado circuito da Catalunha em 1991, de onde nunca mais saiu.

A dupla da Ferrari é a que soma mais vitórias na Espanha. Alonso e Raikkonen são os únicos dos pilotos atuais com duas vitórias cada um. Vettel, Button e Massa têm uma vitória, além de Maldonado naquela grande zebra de 2012. Tanto Hamilton como Rosberg, os dois que vêm dominando o campeonato, jamais venceram. Hamilton ainda conseguiu três pódios em sete participações, todas quando ainda defendia a McLaren. Rosberg disputou oito vezes a prova espanhola e nunca esteve nem mesmo perto de um pódio.

Corrida do Milhão. Depois de ter tido a sua primeira edição em Jacarepaguá (Rio) e as últimas quatro em Interlagos, a Corrida do Milhão da Stock Car deste ano já tem local definido. Será disputada em Goiânia no dia 3 de agosto, como quinta etapa do campeonato. Goiânia passou 13 anos sem receber a Stock, mas o autódromo acaba de passar por uma grande reforma, que incluiu os boxes, áreas de escape, guard-rails, arquibancadas e um completo recapeamento da pista.