Air France cancela voo de SP a Paris por avaria em fuselagem

A Air France informou em comunicado à imprensa que o problema no Boeing 777-200 foi constatado com o avião no solo, no momento da inspeção feita obrigatoriamente antes de qualquer decolagem.

"Os 227 passageiros estão sendo desembarcados e receberão toda a assistência da Air France", como hospedagem, alimentação e transporte, disse a empresa.

O voo AF455, que tinha saída prevista para as 16h15 desta quinta-feira do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi reprogramado para as 15h50 da sexta-feira.

Na terça-feira, outro avião da Air France, que voava do Rio de Janeiro a Paris, teve de voltar ao Aeroporto Internacional Tom Jobim seis horas após a decolagem devido a problemas técnicos nos banheiros do Boeing 747-400.

No sábado, uma falsa ameaça de bomba forçou outro Boeing 747-400 da companhia, que havia partido do Rio com destino à capital francesa, a pousar no Recife. Nenhum artefato explosivo foi encontrado e o avião foi liberado para continuar o voo no dia seguinte.

(Por Bruno Marfinati)