Air France confirma que avião comunicou pane elétrica

A nota informa ainda que o comandante possuía 11 mil horas de voo e já tinha efetuado 700 horas com o mesmo modelo do Airbus desaparecido. Um dos copilotos possuía 3 mil horas de voo, sendo 800 no Airbus. O outro copiloto tinha 6.600 horas de voo, sendo 2.600 no Airbus. A aeronave estava equipada com motores da General Eletric CF6-80E e começou a operar no dia 18 de abril de 2005. A última visita de manutenção em hangar foi feita no dia 16 de abril de 2009.