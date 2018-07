Air France diz que adiantará indenização a famílias A Air France pagará um adiantamento de 17.500 euros (o equivalente a pouco mais de R$ 48 mil) aos familiares das 228 pessoas a bordo do Airbus A-330 que caiu no Oceano Atlântico quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, na virada de 31 de maio para 1º de junho. A informação foi divulgada hoje pelo diretor-executivo da companhia aérea, Phillipe Gourgeon, durante entrevista à rádio francesa RTL. Gourgeon disse que o adiantamento será pago incondicionalmente e que o valor se refere a cada uma das vítimas do desastre.