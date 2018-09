Air France e Airbus são convocadas a depor em inquérito de AF447 A Air France e a Airbus foram convocadas a comparecer no dia 17 de março à Justiça como parte da investigação do acidente com o voo AF447 Rio-Paris, que resultou na morte de todas as 228 pessoas a bordo em 2009, disse nesta quinta-feira um advogado da Air France.