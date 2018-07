Air France é condenada família de vítima A Air France foi condenada a pagar R$ 2,04 milhões à família da procuradora do Estado do Rio de Janeiro Marcelle Valpaços Fonseca Lima, uma das 227 vítimas do acidente com o Airbus da companhia que fazia o voo 447, em 31 de maio de 2009, quando a aeronave caiu.