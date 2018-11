Air France e KLM confirmam três voos para Europa

De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, até as 15h50 havia a confirmação dos voos AF445, que vai partir às 19h10 do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Toulouse, na França e do KL792, que vai partir às 18h40 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Amsterdã, na Holanda. Amanhã à tarde está prevista mais uma partida de Guarulhos para Toulouse.

As duas empresas ressaltam que vão priorizar passageiros já reservados nos voos e que aceitem ir para Toulouse. Os passageiros hospedados em hotéis também terão prioridade.

A recomendação é de que os clientes continuem acompanhando as informações pelo sites www.airfrance.com.br e www.KLM.com.br ou pelos telefones Air France: 4003-9955 e KLM: 4003-1888.