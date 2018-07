Air France em negociações avançadas para controlar Alitalia-jornal

A Alitalia pertence ao CAI, um consórcio de investidores que comprou a companhia aérea falida em 2008. O CAI já é parcialmente controlado pela Air France-KLM. Acionistas da Alitalia podem optar por negociar suas ações quando um período de restrição termina em 12 de janeiro.

Em maio, a Air France disse que provavelmente esperaria ao menos até 2014 antes de usar a opção de assumir o controle da Alitalia, da qual controla 25 por cento desde janeiro de 2009. .

A Air France-KLM tem oferecido aos acionistas um prêmio de 20 por cento sobre o que eles pagaram pelas ações em 2008, segundo o jornal, provavelmente em ações da Air France-KLM. O consórcio CAI pagou um pouco mais de 1 bilhão de euros para comprar a Alitalia há cinco anos.

Um porta-voz da Air France-KLM em Paris não quis comentar a reportagem. Funcionários da Alitalia não atenderam a várias chamadas.

O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que se contrapôs à última tentativa Air France-KLM para comprar Alitalia, disse que ainda é contra a venda da companhia aérea. Berlusconi está muito atrás nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 24 e 25 de fevereiro no país.

"Nosso país não ficará sem a sua própria companhia aérea", disse Berlusconi em sua página no Facebook. "Se a Alitalia tivesse caído nas mãos dos franceses ... muitos turistas acabariam indo visitar os castelos do Vale do Loire, em vez de nossas cidades de arte".

Berlusconi venceu as eleições parlamentares de 2008 com as promessas de manter a Alitalia fora das mãos de estrangeiros e de limpar o lixo das ruas de Nápoles. Ele está perdendo com uma diferença de mais de 10 pontos percentuais, segundo as pesquisas.

(Reportagem de Steve Scherer em Roma e John Irish em Paris)