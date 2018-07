Air France já indeniza famílias, diz representante A Associação para a Verdade e pela Defesa do Direitos das Vítimas do Voo AF 447 informou hoje que a companhia aérea Air France começou a indenizar nesta semana as famílias das vítimas francesas da tragédia. Criada na sexta-feira, a entidade agrupa 45 famílias de passageiros que estavam no Airbus A-330, que caiu no último dia 31, no Oceano Atlântico, quando fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris. Segundo afirmou o coordenador da associação, Christophe Guillot-Noël, ao jornal "L''Humanité", um adiantamento de 17,6 mil ? (R$ 48,3 mil) já está disponível para algumas das famílias.