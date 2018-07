Air France reconhece problema em banheiros de avião A Air France reconheceu problemas técnicos nos banheiros de uma aeronave que partiu na tarde de ontem do Rio de Janeiro com destino a Paris e que precisou fazer meia-volta e retornar ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na capital fluminense. Em nota, a companhia admitiu o "grande desconforto para os passageiros", mas afirmou que o piloto do Boeing 747-400, que fazia o voo AF 443, decidiu voltar após ter detectado a falha. O voo foi reprogramado para partir hoje às 23h55, informou a Air France.